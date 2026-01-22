con il notaresco servono i tre punti

Il Notaresco si presenta come una squadra determinata, consapevole dell'importanza di ottenere i tre punti nelle proprie partite. Esordire mantenendo la porta inviolata contro il Gran Sasso rappresenta un risultato significativo, frutto di impegno e organizzazione. Questo inizio positivo può essere un buon punto di partenza per la stagione, mostrando solidità e compattezza sul campo.

"E’ stata una bella soddisfazione, perché esordire lasciando la porta inviolata al Gran Sasso non era scontato". Lo racconta il portiere Gabriele Petrucci (foto), promosso a numero 1 del Castelfidardo domenica a L’Aquila visto anche il problema alla spalla di Osama. Il classe 2005 ha risposto presente rintuzzando tutti i tentativi dei rossoblu che prima della partita contro il Castelfidardo erano il miglior attacco del girone (con il Teramo). "L’Aquila è una big, ma abbiamo fatto una prestazione di squadra bellissima - continua il portiere dei fidardensi -. Siamo contenti anche per il pareggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

