Comunicato Stampa | Gruppo Szumski - Resistere Veneto

Il Gruppo Szumski - Resistere Veneto ha presentato a Venezia un’iniziativa di legge popolare volta a inserire la storia regionale nei programmi scolastici pubblici. L’evento si è svolto presso la sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, con la partecipazione di Riccardo Szumski, Davide Lovat, Roberto Castelli e Francesca Losi. La proposta, depositata presso la Corte di Cassazione, mira a valorizzare la storia e l’identità del Veneto nelle scuole.

I consiglieri regionali del gruppo Szmuski - Resistere Veneto, Riccardo Szumski e Davide Lovat, con l'ex parlamentare e ministro, Roberto Castelli, e il consigliere comunale di Pontida (BG), Francesca Losi, entrambi esponenti del Partito Popolare del Nord, hanno presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, l'iniziativa di legge popolare depositata presso la Corte di Cassazione il 29 ottobre scorso (sottoscrizioni aperte dal 25 gennaio), che propone l'introduzione della storia regionale nei programmi di storia della scuola pubblica.

