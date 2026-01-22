Sabato 24 gennaio a Bangkok, il pianista italiano Luca Filastro presenta il suo jazz, portando la musica italiana nel cuore della Thailandia. L’evento, promosso da CIDIM e organizzato da AIAM, rappresenta un’occasione per ascoltare un artista di rilievo nel panorama musicale internazionale. La serata si inserisce nel quadro di iniziative culturali volte a favorire lo scambio e la promozione della musica italiana all’estero.

COMUNICATO STAMPA; 22 gennaio 2026 La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di AIAM - ASSOCAZIONE ITALIANA ATTIVITA MUSICALI. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA; CIDIM; SABATO 24 GENNAIO A BANGKOK ARRIVA IL JAZZ DEL PIANISTA LUCA FILASTRO

Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; INIZIA A TANGERI DOMENICA 11 GENNAIO IL TOUR 2026 DI SUONO ITALIANOIl tour 2026 di Suono Italiano prenderà il via a Tangers domenica 11 gennaio, portando in scena una selezione rappresentativa della musica italiana.

Leggi anche: Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; L'ACCADEMIA DI SANTA SOFIA VOLA A RABAT E TANGERI

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Comunicato Stampa - Adesione al Programma ELoGE; COMUNICATO STAMPA: JACOB GILYARD; PS13020-PS13039 - Videogiochi, avviate due istruttorie nei confronti di Activision Blizzard (gruppo Microsoft) - AGCM; Auslaufmodell Pressemitteilung? 82% Ablehnung – Warum Ihr PR-Budget im Papierkorb landet und was Journalisten wirklich wollen - Xpert.Digital.

Comunicato Stampa: Paralimpiadi Milano Cortina 2026(Arv) – Venezia, 15 gennaio 2026 Saranno le Paralimpiadi più belle della storia olimpica. Un segnale straordinario, in una regione e in territori straordinari. Il Veneto sarà cuore di un evento che u ... laprovinciadicomo.it

Comunicato Stampa: Presidente Zaia all’inaugurazione dell’Istituto penale per i minorenni di Rovigo(Arv) Venezia, 8 gennaio 2026 Un Istituto penale per i minorenni è il luogo in cui lo Stato tiene insieme due principi irrinunciabili: certezza della pena e possibilità concreta di cambiare strada. C ... laprovinciacr.it

A parte lo stile da comunicato stampa, l’entusiasmo di Orazio Iacono è chiaro: “Aggiungiamo un tassello fondamentale all’interno della nostra filiera” che “rafforza il posizionamento del Gruppo Hera nei due settori strategici water e waste” - facebook.com facebook

L’Associazione nazionale magistrati ha emesso un comunicato stampa per criticare il ministro Nordio al termine delle sue comunicazioni in Parlamento sulla giustizia. Come un qualunque partito di opposizione x.com