Comune controlli interni sotto esame | Richiamo dalla Corte dei conti

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche, ha esaminato i controlli interni del Comune di Macerata nei referti degli anni 2022 e 2023. L’analisi ha riscontrato un sistema adeguato per la gestione delle attività di controllo e l’avvio degli interventi finanziati dal Pnrr, confermando la corretta attuazione delle procedure interne.

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per le Marche, all'esito del referto annuale per gli esercizi 2022 e 2023 sul funzionamento dei controlli interni del Comune di Macerata accerta un adeguato sistema di controlli interni e dell'avvio degli interventi finanziati dal Pnrr. Si evidenziano comunque margini di miglioramento, nella concreta attuazione del controllo di gestione, del controllo strategico, del controllo sugli equilibri finanziari, sulla qualità dei servizi prestati e sull'attuazione degli interventi Pnrr. Richiede all'ente di comunicare le iniziative intraprese. È quanto scrive la magistratura contabile regionale nella parte conclusiva della specifica deliberazione dello scorso 16 gennaio, che non sembra rilevare particolari problemi.

