Como torna in funzione lo storico orologio di piazza Matteotti

A Como, l’orologio storico di Piazza Matteotti è stato ripristinato e ora funziona regolarmente. L’intervento di restauro, sostenuto da Asf Autolinee, ha permesso di preservare un simbolo della città, garantendo il suo corretto funzionamento. La riattivazione dell’orologio rappresenta un importante intervento di conservazione del patrimonio urbano, contribuendo al mantenimento del patrimonio storico e identitario di Como.

Como, 22 gennaio 2026 – È tornato in funzione l'orologio storico di Piazza Matteotti grazie a un intervento di restauro finanziato da Asf Autolinee. Si trova in un'area strettamente legata alla Stazione Autolinee di Como, e rappresenta un elemento iconico della città, punto di riferimento quotidiano per cittadini e viaggiatori, svelato al pubblico oggi con una breve cerimonia. Un pezzo di storia della città . L'intervento è stato reso possibile attraverso l'adesione a uno specifico bando comunale, che si è chiuso lo scorso giugno, finalizzato alla valorizzazione e al recupero di beni di interesse pubblico.

