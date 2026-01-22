Como Posh e Dossena in prestito | destinazione Mainz e Cagliari

Il Como 1907 ha annunciato che, dopo aver esercitato l’obbligo di riscatto, Stefan Posch si trasferisce dal Bologna al club. Contestualmente, Posh e Dossena sono in prestito rispettivamente a Mainz e Cagliari. Questi movimenti rafforzano le rispettive rose, offrendo nuove opportunità di crescita per i giocatori e i club coinvolti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.