Como Posh e Dossena in prestito | destinazione Mainz e Cagliari

Da quicomo.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Como 1907 ha annunciato che, dopo aver esercitato l’obbligo di riscatto, Stefan Posch si trasferisce dal Bologna al club. Contestualmente, Posh e Dossena sono in prestito rispettivamente a Mainz e Cagliari. Questi movimenti rafforzano le rispettive rose, offrendo nuove opportunità di crescita per i giocatori e i club coinvolti.

Il Como 1907 ha conferma che, a seguito dell’adempimento dell’obbligo di riscatto, il trasferimento di Stefan Posch dal Bologna è ora definitivo. Contestualmente Posch si unirà al Mainz in prestito fino alla fine della stagione. Inoltre, la società lariana ha comunicato anche il trasferimento a.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Dossena Cagliari: sardi scatenati, torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como, ecco quando arriva in cittàDossena Cagliari torna in rossoblù: dopo la trattativa con il Como, il difensore è pronto a unirsi alla squadra.

Leggi anche: Cagliari, mercato in movimento: Luperto può partire, idea Dossena per la difesa

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Mercato biancoblù: Posh al Mainz. Nel mirino Kaiki, Cuenca e Nuno Tavares.

como posh e dossenaCalcio Dossena rompe col Como e sorprende tutti con il ritorno al Cagliari in extremisAlberto Dossena è pronto a rimettersi la maglia del Cagliari dopo un anno e mezzo trascorso al Como. Il difensore centrale rientra in Sardegna con la formula ... assodigitale.it

como posh e dossenaUFFICIALE - Dossena passa al Cagliari: prestito fino al termine della stagioneOra è ufficiale: Dossena è del Cagliari. Ecco il comunicato dei sardi. Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alberto Dossena che ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.