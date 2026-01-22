commissario ancora in infortunio

Il commissario capo Edoardo Di Cesare, 40 anni, è ancora infortunato a causa di una lesione del legamento crociato anteriore e del menisco laterale del ginocchio sinistro. Dopo l’incidente, non si è ancora rimesso completamente e non può riprendere il servizio. Comandante della Polizia locale dell’Alto Lario, Di Cesare ha dedicato metà della sua vita alla divisa e si trova attualmente in fase di recupero.

Lesioni del legamento crociato anteriore più lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. Non si è ancora rimesso in piedi, né può rientrare in servizio il commissario capo Edoardo Di Cesare (foto), 40 anni, la metà dei quali con la divisa indosso, comandante della Polizia locale dell’Alto Lario. Alla fine del mese scorso è precipitato in una scarpata nei boschi della droga tra Colico, Dorio e Dervio per inseguire uno spacciatore marocchino di 27 anni, ricercato anche per aver rapinato a metà settembre un tassista. Il comandante ha compiuto un salto di circa sei metri. A distanza di più di tre settimane dall’infortunio, dall’ultimo controllo clinico è emersa che la situazione è più grave di quanto temuto, sebbene, almeno al momento, sembra sia stato scongiurato il rischio di un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

