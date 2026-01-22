Commercialisti l' Ordine ha una nuova guida | è Sara Pennacchi ed è la più giovane presidente in Italia

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì annuncia la nomina di Sara Pennacchi come nuova presidente, distinguendosi come la più giovane in Italia. Con una consolidata esperienza nel settore, Pennacchi guiderà l’Ordine nel percorso di aggiornamento e sviluppo professionale. Questa nomina rappresenta un momento di rinnovamento e di attenzione alle nuove generazioni di professionisti, assicurando continuità e innovazione nel servizio alla comunità.

Il nuovo consiglio dell’Ordine, che entrerà in carica a fine febbraio, si distingue per un’ampia rappresentatività in termini di genere, territorio e anzianità professionale Nuovo presidente per il consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Forlì. Si tratta di Sara Pennacchi, candidata della Lista Unica “Il Futuro si Costruisce Insieme”. Dottore Commercialista e Revisore Legale, con studio professionale a San Piero in Bagno, Pennacchi esercita la professione da circa dieci anni ed è la più giovane donna presidente eletta in Italia alla guida di un Ordine dei commercialisti.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Commercialisti, si rinnova il Consiglio dell'Ordine: alla guida c'è Sara Pennacchi ed è la più giovane presidente d'ItaliaIl Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì si rinnova con la nomina di Sara Pennacchi, la più giovane presidente d’Italia.

Carla Vilucchi è la nuova presidente dell'Ordine dei Commercialisti di ArezzoCarla Vilucchi è stata eletta presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Arezzo, segnando un momento importante per l'ente.

