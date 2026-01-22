Comedy for Peace gli spettacoli comici di Music for Peace tra risate e solidarietà

Da venerdì 23 gennaio, l'Arena Solidarbus di Music for Peace ospita “Comedy for Peace”, gli spettacoli comici promossi da Creativi della Notte. Un’occasione per unire divertimento e solidarietà attraverso momenti di svago e riflessione, contribuendo a sostenere iniziative di pace e coesione sociale. Un appuntamento che invita a condividere risate in un contesto di impegno civile e cultura.

A partire da venerdì 23 gennaio all'Arena Solidarbus di Music for Peace Creativi della Notte arriva Comedy for Peace. Ogni venerdì un gruppo di comici sale sul palco del Solidarbus per ridere provando pezzi nuovi, riproponendo cavalli di battaglia o improvvisare.L'ingresso è in generi di prima.

