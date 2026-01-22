Come nascono i classici: il viaggio tra gli autografi a Roma è un convegno internazionale e una mostra dedicata ai manoscritti originali dei principali autori della letteratura italiana. L’evento offre l’opportunità di approfondire il processo creativo e le fasi di scrittura delle opere più celebri, attraverso l’esposizione di documenti autentici. Un’occasione per apprezzare il valore storico e culturale di questi testi, scoprendo il percorso che porta alla nascita dei classici italiani.

Cosa: Un grande convegno internazionale e una mostra dedicati ai manoscritti autografi dei maestri della letteratura italiana.. Dove e Quando: A Roma, tra l’Accademia Nazionale dei Lincei e la Sapienza Università di Roma, dal 26 al 28 gennaio 2026.. Perché: Celebrare la conclusione di un censimento ventennale che ha mappato oltre ottomila testimonianze scritte di pugno dai grandi autori, da Boccaccio a Gadda.. L’emozione di trovarsi davanti a una pagina vergata direttamente dalla mano di un genio della letteratura è un’esperienza che scavalca i secoli, annullando la distanza temporale tra il lettore e l’atto creativo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

