Come il mondo intero è diventato trumpiano dopo la rielezione di The Donald a presidente USA

Dopo la rielezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, si è osservato un mutamento nelle dinamiche politiche e internazionali. Le strategie adottate hanno rafforzato un approccio più assertivo e deciso, influenzando le relazioni globali e le scelte interne del paese. Questo periodo ha segnato un nuovo assetto, con conseguenze che si sono fatte sentire anche oltre i confini americani.

