Come il mondo intero è diventato trumpiano dopo la rielezione di The Donald a presidente USA

Da fanpage.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la rielezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, si è osservato un mutamento nelle dinamiche politiche e internazionali. Le strategie adottate hanno rafforzato un approccio più assertivo e deciso, influenzando le relazioni globali e le scelte interne del paese. Questo periodo ha segnato un nuovo assetto, con conseguenze che si sono fatte sentire anche oltre i confini americani.

Dopo un anno di Donald Trump alla Casa Bianca, il mondo non è più quello di prima. Gli Stati Uniti sono cambiati: sono diventati imperialisti in politica estera e autoritari sul fronte interno. Ma siamo cambiati anche noi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Il presidente Usa Donald Trump: «Mio piano di pace per Kiev non è offerta definitiva»?Oggi a Ginevra il vertice Ue-Usa-Ucraina 

Melania Trump si racconta, arriva il docufilm Amazon da 40 milioni: il lungometraggio sui 20 giorni prima della rielezione del presidente Usa – Il videoMelania Trump si apre come mai prima d’ora in un docufilm Amazon, che rivela i venti giorni cruciali prima della rielezione di Donald Trump.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

La conferenza stampa tra Trump e Putin dopo l’incontro in Alaska

Video La conferenza stampa tra Trump e Putin dopo l’incontro in Alaska

Argomenti discussi: Una rosa per il mondo, presentato il primo docufilm su santa Rosa da Lima; Nella Filmoteca Vaticana proiettato un documentario su santa Rosa da Lima - Una rosa per il mondo; M'illumino di Meno; L’America contro il mondo | Trump vuole riportare l’ordine internazionale all’Ottocento.

come il mondo interoCome il mondo intero è diventato trumpiano dopo la rielezione di The Donald a presidente USADopo un anno di Donald Trump alla Casa Bianca, il mondo non è più quello di prima. Gli Stati Uniti sono cambiati: sono diventati imperialisti in politica estera e autoritari sul fronte interno. Ma ... fanpage.it

Accordo pace per Gaza, Starmer: profondo sollievo per il mondo interoRoma, 9 ott. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha salutato l'accordo sulla prima fase del piano di pace Usa per porree fine alla guerra tra Israele e Hamas a Gaza come un momento ... quotidiano.net

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.