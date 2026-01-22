Come il mondo intero è diventato trumpiano dopo la rielezione di The Donald a presidente USA
Dopo la rielezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, si è osservato un mutamento nelle dinamiche politiche e internazionali. Le strategie adottate hanno rafforzato un approccio più assertivo e deciso, influenzando le relazioni globali e le scelte interne del paese. Questo periodo ha segnato un nuovo assetto, con conseguenze che si sono fatte sentire anche oltre i confini americani.
Dopo un anno di Donald Trump alla Casa Bianca, il mondo non è più quello di prima. Gli Stati Uniti sono cambiati: sono diventati imperialisti in politica estera e autoritari sul fronte interno. Ma siamo cambiati anche noi.🔗 Leggi su Fanpage.it
