Come è stato ricreato il Quirinale nel film La Grazia la scenografa | È uno spazio psicologico

Da fanpage.it 22 gen 2026

Nell’intervista con Fanpage.it, Ludovica Ferrario, scenografa di La Grazia, spiega come siano state selezionate le location e come sia stato ricreato il Quirinale, interpretato come uno spazio che riflette anche aspetti psicologici dei personaggi. La sua testimonianza offre uno sguardo approfondito sulla progettazione degli ambienti, che non solo riproducono fedelmente il luogo reale, ma contribuiscono a caratterizzare la narrazione e i personaggi del film.

La scenografa Ludovica Ferrario intervistata da Fanpage.it ha raccontato come sono state scelte le location de La Grazia e com'è stato ricostruito il Quirinale.

