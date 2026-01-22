colpo orsolini in serie a affare da 22 milioni

Riccardo Orsolini, attualmente in forza al Bologna, potrebbe trasferirsi in una delle principali squadre italiane al termine della stagione. Con una valutazione di circa 22 milioni di euro, il suo possibile passaggio rappresenta un investimento significativo. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, segnando un importante passo nella carriera del giocatore e nel mercato di Serie A.

Riccardo Orsolini potrebbe lasciare il Bologna alla fine della stagione in corso con una grande squadra italiana che lo ha messo nel mirino per l’estate. L’attaccante esterno del Bologna potrebbe essere giunto alla sua ultima stagione con la maglia rossoblu, pronto a vivere un’avventura in un’altra squadra italiana. Futuro Orsolini in dubbio al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Il calciatore ha sempre dichiarato di aver fatto una scelta decidendo di restare a Bologna nonostante negli anni siano giunte tante sirene che lo hanno tentato. A tenere banco in questi giorni c’è però il discorso relativo al rinnovo del contratto con la punta esterna che ha l’accordo in scadenza nel giugno del 2027 e che potrebbe salutare la squadra alla fine del campionato nel caso in cui non dovesse giungere l’accordo per il rinnovo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

