Dopo il pareggio in Champions League, il Napoli si prepara alla sfida di domenica contro la Juventus. A fare notizia è il nuovo nome per l’attacco, con il talento classe 2001 che potrebbe essere protagonista. La squadra si concentra sugli aspetti da migliorare in vista di una partita importante, mantenendo alta l’attenzione sui giovani e sulla strategia offensiva.

Dopo l’amaro pareggio in Champions League, è tempo di pensare al big match di domenica contro la Juventus. Gli azzurri non arrivano nelle migliori condizioni, out anche Rrahmani e Politano oltre ai soliti noti, motivo per cui, nonostante le tante difficoltà dovute alle restrizioni sul mercato, il Napoli proverà a rinforzare la rosa. Gli occhi sono puntati sull’attacco: nel mirino Abde Ezzalzouli del Betis. Mercato Napoli, idea Ezzalzouli: la situazione. Il calciomercato del Napoli continua a non decollare. Le restrizioni e il mercato a saldo zero, obbligano i partenopei a dover cedere prima di acquistare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Colpo di scena Napoli, nuovo nome per l'attacco! Occhi puntati sul classe 2001

