Collaboreremo con l' Onu Board of peace la promessa di Trump

Il Board of Peace collaborerà con l'ONU, come annunciato da Donald Trump a Davos. Il presidente ha sottolineato il potenziale delle Nazioni Unite, evidenziando l'importanza di un coordinamento efficace. La partnership mira a rafforzare gli sforzi internazionali per la pace, mantenendo un approccio sobrio e pragmatico. Questa iniziativa rappresenta un passo verso una maggiore collaborazione tra le istituzioni globali, con l’obiettivo di affrontare le sfide internazionali in modo coordinato.

Il Board of peace lavorerà "in coordinamento" con l'Onu. L'ha assicurato il presidente americano Donald Trump parlando a Davos, in Svizzera, e ribadendo che le Nazioni Unite hanno "un potenziale enorme" ma che non usano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i leader dei Paesi membri hanno firmato al Forum economico la creazione del Board of Peace per Gaza, che è ora un'organismo internazionale riconosciuto ed effettivo. Alla firma hanno partecipato, tra gli altri, il presidente argentino Javier Milei, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev, il primo ministro della Bulgaria Rosen Zeljazkov, il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orban, il presidente indonesiano Prabowo Subianto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

"Un miliardo per rimanere nel Board of Peace": come funziona la nuova "Onu di Trump"La nuova proposta dell'“Onu di Trump” prevede che anche piccoli paesi possano ottenere un seggio permanente nel Board of Peace, a condizione di contribuire con un miliardo di dollari.

Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di TrumpDopo il fallimento della tregua a Gaza, si apre un nuovo scenario con la creazione del “Board of Peace”, promosso da Trump e sostituto dell’ONU.

