Cocaina tra Fiumicino e Dragoncello | sequestrati quasi 7 chili arrestati madre e figlio

Nella zona tra Fiumicino e Dragoncello, le forze di polizia hanno sequestrato circa 7 chili di cocaina, arrestandando madre e figlio coinvolti nell’operazione. L’intervento, condotto dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, evidenzia l’impegno delle autorità nel contrasto al traffico di droga. L’indagine prosegue per approfondire eventuali collegamenti e reti criminali legate allo stupefacente sequestrato.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Un’operazione di controllo del territorio condotta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha portato al sequestro di circa 7 chilogrammi di cocaina e all’arresto di due persone, madre e figlio, tra il comune di Fiumicino e la zona romana di Dragoncello. L’intervento è iniziato il 21 gennaio, nelle prime ore del mattino, a Fiumicino. Qui una perquisizione domiciliare eseguita dalle Fiamme Gialle del II Gruppo di Ostia ha consentito di rinvenire circa 180 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi di piccolo peso e pronta per la distribuzione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Spaccio di cocaina tra Abruzzo e Marche, 5 uomini arrestati e un ricercato: sequestrati più di chili di sostanzaNell'ambito di un’operazione antimafia, i carabinieri di Alba Adriatica hanno arrestato cinque uomini e ricercato un sospettato, sequestrando oltre un chilo di cocaina tra Abruzzo e Marche.

Leggi anche: Firenze, operazione antidroga: sequestrati oltre 7 chili di marijuana, hashish e cocaina. Arrestati due uomini

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Venti chili di droga nel box a Primavalle: ecco come il corriere trasportava la cocaina in auto (video); Pistola davanti a un locale e l’urlo che tradisce la droga: notte movimentata tra Roma e Fiumicino; Banda del narcotraffico, un anno e mezzo al corriere che fuggì in Spagna; Droga dal Brasile all'area frentana: la Procura chiede il processo per 14 persone.

GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATI 7 KG DI COCAINA A FIUMICINO E ROMA, ARRESTATI MADRE E FIGLIO»Un’operazione di controllo del territorio condotta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha portato al sequestro di circa 7 chilogrammi di cocaina e all’arresto di ... agenziagiornalisticaopinione.it

Cocaina tra Fiumicino e Dragoncello: sequestrati quasi 7 chili, arrestati madre e figlioOperazione antidroga tra litorale e periferia sud-ovest della Capitale: gli arresti dopo le perquisizioni coordinate e controlli con unità cinofile ... ilfaroonline.it

Luciano Camporesi, condannato a oltre 22 anni per traffico di cocaina e hashish verso l’Europa, torna in Italia e finisce in carcere a Fiumicino: decisiva la mediazione del suo legale per la consegna alle autorità. - facebook.com facebook