Clonata la pagina della Fondazione Banco Napoli | Messaggi di investimenti truffa sono hacker

Recentemente è stata clonata la pagina ufficiale della Fondazione Banco di Napoli. I cybercriminali inviano messaggi ingannevoli riguardanti presunti investimenti, tentando di trarre in inganno gli utenti. Si invita a non cliccare sui link sospetti e a mantenere alta l’attenzione su possibili tentativi di frode online. La Fondazione non invia comunicazioni di questo tipo e raccomanda di verificare sempre le fonti prima di interagire con messaggi sospetti.

