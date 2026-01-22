Clizia Incorvaia ha scelto di parlare pubblicamente delle accuse di violenza mosse nei confronti di Francesco Sarcina. In un confronto diretto, l’ex compagna dell’artista ha spiegato la propria versione dei fatti, evidenziando come siano andate le cose e mettendo in discussione le ricostruzioni di altre parti coinvolte. La vicenda si apre a un confronto tra le parti, mantenendo un tono sobrio e rispettoso, nel rispetto della privacy di tutti.

Il confronto tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina si riaccende e lo fa con toni sempre più duri. Dopo le recenti dichiarazioni di Nayra Garibo, attuale moglie del frontman de Le Vibrazioni, l’ex compagna dell’artista rompe il silenzio e fa sapere di non essere più disposta a subire ricostruzioni che, a suo dire, non corrisponderebbero alla realtà. Questa volta, però, Clizia sceglie una strada diversa: non parla direttamente, ma affida la sua replica a un comunicato ufficiale, lasciando intendere di essere pronta a dimostrare tutto nelle sedi opportune. Clizia Incorvaia ha diffamato Sarcina? Lei risponde così. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Clizia Incorvaia pronta a raccontare le presunte violenze fisiche di Sarcina: «Ecco come sono andate le cose»

Clizia Incorvaia si vendica dell’ex marito Sarcina con una frecciatina elegantissima: ecco le sue paroleClizia Incorvaia torna a guardare al futuro con serenità, dopo mesi di tensioni e accuse.

Clizia Incorvaia risponde alla moglie di Sarcina e mostra le scarpe bruciateClizia Incorvaia ha condiviso su Instagram le immagini di alcune scarpe bruciate, rispondendo alla moglie di Sarcina, Nayra Garibo.

Argomenti discussi: Clizia Incorvaia dopo il proscioglimento: Sarcina? Nostro amore era tossico, voglio preservare mia figlia; Verissimo, Clizia Incorvaia sulla separazione da Francesco Sarcina: Se ho subito violenze? Preferisco omettere; Clizia Incorvaia mostra le ‘scarpe bruciate’ sui social: Solo chi ha subito violenza sa…; Pamela Anderson fa perdere la testa in questo nuovo film: il suo ruolo sarà il più umano di sempre.

