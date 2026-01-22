Claudio Carlomagno la vigliaccata | come ha usato il padre per coprirsi

Claudio Carlomagno, noto per la sua controversa vicenda, ha utilizzato il ruolo paterno per coprire le proprie azioni. La sua comunicazione si riduce a un messaggio breve e diretto: “Scusateci per quello che ha fatto nostro figlio”. Un gesto che solleva domande sulla responsabilità e sulle modalità di gestione delle conseguenze delle proprie azioni familiari.

Un messaggio breve, secco, dal significato inequivocabile: “Scusateci per quello che ha fatto nostro figlio”. È l’unico segno di vita arrivato dai genitori di Claudio Carlomagno nel giorno in cui viene ritrovato il corpo di Federica Torzullo. Poche parole di cordoglio, nessuna difesa, nessuna attenuante. Solo la presa d’atto di una verità assoluta: femminicidio. Pasquale Carlomagno ha 69 anni ed è a capo di un’azienda di smaltimento terra, la stessa in cui il figlio lavora come socio di minoranza e contabile. Accanto a lui c’è la moglie, Maria Messenio, poliziotta in pensione. Fino a pochi giorni fa era anche assessora alla Sicurezza del Comune di Anguillara Sabazia, poco più di 20mila abitanti alle porte di Roma. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Federica Torzullo, il ruolo del padre di Claudio Carlomagno e le bugie indotte dal figlio: "Scusateci"Federica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, mentre il padre di Claudio Carlomagno si trovava sotto casa del figlio.

Claudio Carlomagno ha confessato il femminicidio di Federica TorzulloClaudio Agostino Carlomagno ha ammesso di essere responsabile del femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia.

Più o meno come fa un vigliacco: Claudio Carlomagno che confessa adesso l'uccisione di Federica Torzullo suona come la ricerca di uno sconto di penaClaudio Carlomagno ha parlato. Ha confessato l'omicidio della moglie e sta aiutando gli inquirenti a fare chiarezza sugli ultimi punti oscuri. Ma non è un po' tardi? mowmag.com

Federica Torzullo, come è stata uccisa dal marito Claudio Carlomagno: l'ultima cena, la spinta contro il muro e gli strani messaggi dallo smartphoneUna lunga scia di sangue dal soggiorno dei coniugi Carlomagno arriva fino a una cava del comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. E un’evidente macchia su una parete di ... leggo.it

Una confessione lunga e dettagliata, arrivata dopo giorni di silenzio. Claudio Carlomagno ha ammesso davanti al gip di Civitavecchia di aver ucciso la moglie, Federica Torzullo, al termine di un interrogatorio durato oltre sei ore. facebook

«Non volevo perdere l’affidamento di mio figlio». La confessione di Claudio Carlomagno davanti al Gip. x.com