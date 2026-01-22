Ecco i risultati della penultima giornata di Champions League: la Juventus ha ottenuto una vittoria sofferta contro il Benfica di Mourinho, mentre l’Atalanta, nonostante una buona prestazione, è stata sconfitta dal Bilbao. La classifica si definisce in vista delle ultime sfide, con squadre che cercano di migliorare le proprie posizioni nel girone.

La settima giornata della League Phase di Champions League sorride a metà alle italiane impegnate in questo mercoledì di coppa. La Juventus ritrova certezze e punti pesanti battendo il Benfica per 2-0 all'Allianz Stadium. Dopo un primo tempo equilibrato, i bianconeri hanno cambiato marcia nella ripresa: « 55' Thuram, 64' McKennie » sono le firme che mettono al tappeto i portoghesi e rilanciano le ambizioni della Vecchia Signora in classifica generale.

© Internews24.com - Classifica Champions League, i risultati della serata: la Juventus supera il Benfica di Mourinho, l’Atalanta cade a sorpresa contro il Bilbao

Champions League, i risultati della serata: la Juventus supera il Benfica di Mourinho, l’Atalanta cade a sorpresa contro il BilbaoNella penultima giornata di Champions League, la Juventus ha ottenuto una vittoria sofferta contro il Benfica di Mourinho, mentre l’Atalanta, nonostante una buona prestazione, è stata sorpresa dal Bilbao.

