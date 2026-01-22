Civitanovese sul mercato Niente da fare per Sbaffo

La Civitanovese ha annunciato l’addio a Haris Handzic, che ha ottenuto lo svincolo dal club. L’attaccante, classe 1990, non farà più parte della rosa e ora si trova sul mercato. Questa decisione segna un aggiornamento importante per le strategie della squadra e le future opportunità del calciatore.

Haris Handzic non è più un calciatore della Civitanovese. L'attaccante classe 1990 ieri ha ottenuto lo svincolo da parte del club rossoblù ed ora è a tutti gli effetti sul mercato. Oramai si trattava semplicemente di una questione burocratica, considerando che l'uscita del bosniaco era stata dichiarata dalla dirigenza già nelle passate settimane. Prelevato in estate, Handzic è stato un titolare fisso fino alla gara con la Fermignanese dello scorso 14 dicembre, poi la panchina con il K Sport Montecchio e le due non convocazioni contro Fermana e Matelica. Evidentemente non vi è stata grande sintonia tra il tecnico Daniele Marinelli e la punta classe 1990, che così è stato escluso dal progetto tecnico.

