Cisl | Positivo il tavolo tecnico per la transizione occupazionale dell’area di Taranto

La Cisl ha espresso soddisfazione per l’apertura di un tavolo tecnico dedicato alla transizione occupazionale a Taranto. L’iniziativa, promossa dal Comune, si inserisce in un quadro strategico più ampio, che coinvolge istituzioni, sindacati e imprese, e mira a favorire un percorso di sviluppo sostenibile e responsabile per il territorio. Questa fase rappresenta un passo importante verso soluzioni condivise e un’occupazione stabile per i lavoratori locali.

Tarantini Time Quotidiano La Cisl attribuisce particolare riguardo all’iniziativa meritoria del Comune di Taranto, di un Tavolo tecnico per la transizione occupazionale, in quanto coerente con la proposta strategica di quel Patto sociale e della responsabilità proposto dalla nostra Confederazione nazionale, a tutte le articolazioni istituzionali del Paese, alle forze riformiste ed ai soggetti portatori di interesse come sindacati e imprese. Le transizioni epocali in corso, che sono sociali, economiche, industriali, energetiche, ambientali, digitali, culturali, vedono particolarmente esposto l’intero sistema produttivo della Città capoluogo che ha bisogno non di urla ma di dialogo e di confronto, di sedersi attorno a un tavolo, appunto, per individuare soluzioni condivise. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

