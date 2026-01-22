Cisint | Il mercato unico Ue deve ascoltare le esigenze delle imprese agricole

L'eurodeputata Anna Maria Cisint della Lega ha sottolineato l'importanza che il mercato unico Ue consideri le esigenze del settore agricolo. La sua dichiarazione arriva in seguito al voto in plenaria sul Mercosur, con l'approvazione del passaggio alla Corte di Giustizia europea. Un intervento che evidenzia la necessità di un equilibrio tra accordi internazionali e tutela delle imprese agricole europee.

Lo ha dichiarato l'eurodeputata della Lega Anna Maria Cisint a margine del voto in plenaria sul Mercosur, dove è stato approvato il passaggio alla Corte di Giustizia europea.

