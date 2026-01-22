Circumvallazione in arrivo 400mila euro per telecamere anti-rapine Al via la mappatura

È in programma un investimento di 400 mila euro per installare telecamere anti-rapina lungo la Circumvallazione Esterna di Napoli. L'obiettivo è migliorare la sicurezza e ridurre gli episodi criminali nella zona attraverso un potenziamento della sorveglianza. La mappatura delle aree interessate è già in corso, segnando un passo importante verso una maggiore tutela delle aree pubbliche e dei cittadini.

Un potenziamento della sorveglianza lungo la Circumvallazione Esterna di Napoli, spesso teatro di episodi criminosi a carattere predatorio. È questo il tema al centro della riunione svoltasi nella mattinata odierna presso il Palazzo di Governo, convocata dal Prefetto di Napoli Michele di Bari per approfondire la problematica legata al controllo del territorio attraverso dispositivi tecnologici. All’incontro hanno preso parte il senatore Luigi Nave, il vice questore vicario insieme al dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, oltre ai rappresentanti dei Comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Circumvallazione, in arrivo 400mila euro per telecamere anti-rapine. Al via la mappatura Rapine sulla circumvallazione esterna, vertice in Prefettura: ok al progetto delle telecamere cattura-targaIl comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha approvato il progetto delle telecamere per la cattura delle targhe sulla circumvallazione esterna. Leggi anche: Telecamere sulla città. In arrivo 150mila euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. CATANIA 20 GENNAIO 2026 CADE RAMO DI UN ALBERO ALLA CIRCONVALLAZIONE. IMMEDIATO L’ARRIVO DI UNA PATTUGLIA DELLA POLIZIA LOCALE E DEGLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE CHE HANNO SGOMBERATO LA STRADA. IL VIDEO - facebook.com facebook

