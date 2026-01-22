Circonvenzione su ultraottantenne Figlia nei guai per 44mila euro

Una donna ultraottantenne è stata vittima di una truffa che le ha sottratto 44 mila euro. La vittima, senza tensioni familiari, viveva con la figlia, con cui aveva un rapporto di stima e rispetto. La vicenda evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle truffe che coinvolgono le persone anziane, anche in contesti familiari apparentemente tranquilli.

Nessuna tensione domestica con nessuno dei suoi familiari. E in quanto alla figlia, ci viveva assieme fino a qualche tempo fa e, come lui stesso ha riferito a suo tempo allo psichiatra, con lei ha un "rapporto di stima, gentilezza e aiuto". Una vicenda dunque ancora più singolare quella che vede una ultracinquantenne di Lugo accusata di circonvenzione d'incapace nei confronti del padre ultraottantenne vedovo. La donna, difesa dall'avvocato Raffaele Coletta, deve sin qui rispondere di avere convinto il padre - abusando delle sue capacità - a disinvestire titoli per quasi 44 mila euro al fine di trarne un profitto personale.

