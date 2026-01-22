Ciclone Harry la Regione delibera lo stato di calamità | primo stanziamento da 70 milioni

La Regione Sicilia ha dichiarato lo stato di calamità a seguito del passaggio del ciclone Harry, considerato il più violento degli ultimi anni. Il primo stanziamento di 70 milioni di euro mira a sostenere le zone colpite e a favorire le operazioni di ripristino. Il presidente Renato Schifano ha definito l’evento come senza precedenti, evidenziando l’impatto di questa calamità sulla regione.

Per il presidente della Regione siciliana Renato Schifano il ciclone Harry è stato “un evento senza precedenti, il più violento degli ultimi anni in Sicilia”. E aggiunge: "Ci siamo trovati davanti ad un fatto di estrema gravità". Al termine della Giunta straordinaria convocata per stabilire i.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: "Dichiarare lo stato di calamità naturale"A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale.

Ciclone Harry, Marano (M5s): “In sicilia danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente a roma lo stato di calamità naturale”Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, con condizioni meteo ancora critiche.

Schifani: «Danni Ciclone Harry per 740 milioni, pronti nuovi interventi»L’ammontare dei danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia è stato aggiornato a 740 milioni di euro. La stima è stata comunicata dal presidente della ... canalesicilia.it

Ciclone Harry, è stato un disastro, danni per 741 milioni, la Sicilia ne stanzia subito 70, dichiarata emergenza e chiesta a Roma la calamitàUn disastro senza precedenti. Il ciclone Harry ha lasciato dietro di se danni stimati in 741 milioni di euro. E’ la prima cifra ufficiale che esce dagli uffici della Regione […] ... blogsicilia.it

