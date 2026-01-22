ciclone harry danni per mezzo miliardo in sicilia

Dopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, si stanno valutando con attenzione i danni causati dall’evento atmosferico. Le prime stime indicano un impatto significativo sulla regione, con conseguenze che richiedono interventi mirati e una pianificazione adeguata per il recupero. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità avviano le operazioni di valutazione e supporto alle aree più colpite.

AGI - Il giorno dopo il passaggio del ciclone Harry, in Sicilia si fa la conta dei danni. E lo scenario è drammatico. A Santa Teresa di Riva, nel Messinese, si è lavorato anche di notte per ripristinare i sottoservizi del Lungomare devastato. La frana che ha causato il cedimento di una parte della strada ha tranciato tubi e cavi, lasciando senz'acqua ed energia elettrica ampie porzioni del territorio. "Siamo sul nostro lungomare o meglio su quello che è rimasto del lungomare - ha detto in una diretta Facebook il sindaco Danilo Lo Giudice - i tecnici di Enel stanno predisponendo il gruppo elettrogeno che dovrebbe riuscire ad alimentare una vasta zona. 🔗 Leggi su Agi.it

Ciclone Harry: mezzo miliardo di danni in Sicilia, chiesto lo stato di emergenza anche per i pescatori palermitaniIl ciclone Harry ha provocato danni stimati in oltre mezzo miliardo di euro in Sicilia, secondo una prima valutazione della Regione.

In Sicilia e in Calabria il ciclone Harry sta facendo molti danniIn Sicilia e Calabria, il ciclone Harry sta provocando danni significativi, in particolare nelle zone di Catania e Catanzaro.

I danni del ciclone Harry e il nodo ricostruzione. Oggi altri vertici per fare la stima dei danniDanni stimati per oltre mezzo miliardo e l'incubo di una ricostruzione al passo della lumaca dopo il ciclone Harry. meridionews.it

Il ciclone Harry come un'apocalisse: in Sicilia danni per almeno mezzo miliardo a infrastrutture e impiantiIl giorno dopo l'ondata di maltempo che ha sferzato l'isola si fa un primo bilancio. La Regione pronta a dichiarare lo stato di calamità ... lasicilia.it

