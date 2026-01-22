Cibo sionista | in Europa stanno chiudendo i ristoranti ebraici e israeliani

Negli ultimi tempi, diversi ristoranti ebraici e israeliani in Europa stanno chiudendo le proprie attività. Questa tendenza non deriva da fattori economici o cambiamenti di mercato, ma è collegata a una crescente serie di boicottaggi e attentati. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla libertà di esercizio delle attività culturali e gastronomiche legate alla comunità ebraica nel continente.

Roma. Ogni giorno, come un rituale macabro, un ristorante ebraico o israeliano abbassa le saracinesche, vittima non di crisi economiche o nuove mode culinarie, ma di un'ondata di boicottaggi e attentati. Prima un popolare ristorante israeliano a Lisbona, il Tantura, è stato costretto a chiudere dopo ripetuti atti vandalici (scritte e finestre rotte). Questa settimana la catena di ristoranti Boker Tov in Belgio ha dichiarato bancarotta. I proprietari, Tom Sas e Lori Dardikman, fanno sapere che la fine delle attività è causata da un'ondata di messaggi d'odio e minacce di morte, iniziata dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre.

