Ciao Valter sono tua sorella | tappezza la città con il suo volto per trovare il fratello scomparso 5 anni fa
Patrizia Del Freo ha deciso di cercare suo fratello Valter, scomparso a Massa nel 2019, affiggendo volantini in città e a Milano. Con un messaggio diretto, si rivolge a lui sperando di ritrovarlo dopo cinque anni di assenza. Questa iniziativa rappresenta un gesto di speranza e di ricerca, nel tentativo di ristabilire un contatto con il familiare scomparso.
Valter Del Freo è scomparso a Massa nel 2019, la sorella Patrizia ha affisso volantini a Milano nei quali si rivolge direttamente al fratello. "Ho ricevuto tante segnalazioni. - ha spiegato a Fanpage.it - Se lo vedete, fategli una foto, mandatemela e allertate le forze dell'ordine".🔗 Leggi su Fanpage.it
