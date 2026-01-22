Ciao Valter sono tua sorella | tappezza la città con il suo volto per trovare il fratello scomparso 5 anni fa

Patrizia Del Freo ha deciso di cercare suo fratello Valter, scomparso a Massa nel 2019, affiggendo volantini in città e a Milano. Con un messaggio diretto, si rivolge a lui sperando di ritrovarlo dopo cinque anni di assenza. Questa iniziativa rappresenta un gesto di speranza e di ricerca, nel tentativo di ristabilire un contatto con il familiare scomparso.

