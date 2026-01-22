Cia e l’accordo Ue-Mercosur | Una vittoria la mobilitazione Palla alla Corte di Giustizia

Il Parlamento Europeo ha deciso di inviare il testo dell’accordo Ue-Mercosur alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, richiedendo un parere sulla sua conformità ai trattati europei. Una decisione che, secondo la Cia di Reggio Emilia, rappresenta il risultato di una mobilitazione collettiva. Questa fase segna un passaggio importante nel processo di valutazione e potrebbe influenzare il futuro dell’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur.

"La nostra manifestazione è servita". Lo afferma senza esitazioni il presidente di Cia Reggio Emilia, Lorenzo Catellani, commentando la decisione del Parlamento Europeo di inviare il testo dell’ accordo Ue–Mercosur alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per un parere giuridico sulla compatibilità dell’accordo UE - Mercosur con i trattati europei. Una scelta arrivata con 334 voti a favore, 324 contrari e 11 astenuti. Per Catellani non si tratta di un atto formale, ma di un segnale molto chiaro: "Questo voto dimostra che le nostre preoccupazioni non erano fuori luogo e che il tema non può più essere liquidato con superficialità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

