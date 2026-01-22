Ci stiamo tutti avvelenando col profumo? Ecco dove non bisogna mai spruzzarlo

L’uso quotidiano di profumi può sembrare un gesto semplice, ma potrebbe avere effetti nocivi sulla salute. È importante conoscere i rischi associati e sapere dove evitare di spruzzarlo, per preservare il benessere personale. Una scelta consapevole aiuta a ridurre l’esposizione a sostanze potenzialmente dannose, promuovendo uno stile di vita più attento e responsabile.

I medici lanciano l’allarme: spruzzare il profumo sul collo può danneggiare la tiroide. In quella zona la pelle è sottile e le sostanze contenute nella fragranza possono fare danni È un gesto che si fa quotidianamente senza pensare e proprio per questo potrebbe essere tanto nocivo. L’abitudine di spruzzarsi il profumo sul collo potrebbe infatti essere deleteria per la nostra salute e sono i medici dirlo, primo fra tutti l’infettivologo Matteo Bassetti che nei giorni scorsi ha lanciato l’allarme tramite un post sui social che ha destato molta preoccupazione. Ma è stato pure il sito Medicitalia.it a pubblicare un articolo dal titolo eloquente: stai facendo del male alla tiroide senza saperlo: non spruzzare mai il profumo sul collo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

