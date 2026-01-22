Ci siamo per la cessione di Lucca | lascia il Napoli e la Serie A | CM

Lorenzo Lucca lascia il Napoli e la Serie A per approdare al Nottingham Forest. Dopo aver lasciato il club campione d’Italia, il centravanti ex Udinese ha scelto di intraprendere una nuova sfida all’estero. La trattativa si è sbloccata, segnando un passo importante nella sua carriera e segnando il passaggio a un nuovo campionato.

Il centravanti ex Udinese saluta il club campione d’Italia: scelta fatta e nuovo campionato Si sblocca la trattativa per il passaggio di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest. È finalmente arrivata la decisione del centravanti in forza al Napoli, che ha accettato la proposta degli inglesi come raccolto da Calciomercato.it. Lorenzo Lucca lascia il Napoli (Ansa) – Calciomercato.it Lucca si era preso qualche giorno di riflessione per decidere il suo futuro, con il Napoli e il Nottingham che già la scorsa settimana avevano trovato l’accordo per il trasferimento in Premier League del giocatore. L’attaccante classe 2000 volerà in Inghilterra in prestito oneroso (poco più di 1 milione di euro), con diritto di riscatto in estate fissato intorno ai 40 milioni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Forte interesse del Benfica per Lucca: il Napoli studia la cessione

Lucca Nottingham Forest, ci siamo: fumata bianca per l'addio al Napoli!

