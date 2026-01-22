Chris Noth è tornato a parlare della fine dell' amicizia con Sarah Jessica Parker | È stato doloroso e ha davvero influenzato tutto

Chris Noth ha recentemente commentato la fine della sua amicizia con Sarah Jessica Parker, descrivendola come un’esperienza dolorosa che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e carriera. L’attore, noto per il ruolo di Mr. Big in

Non sono mai state presentate accuse penali e, di conseguenza, non si è mai tenuto un processo per stabilire la colpevolezza o innocenza dell'attore. Chris Noth ha ammesso di aver tradito la moglie Tara Wilson, con cui è sposato dal 2012, con alcune delle donne, ma ha sempre sostenuto che i rapporti fossero consensuali. Come è comprensibile, data la gravità della situazione, il cast di Sex & The City ha voluto prendere le distanze dall'attore e sostenere le donne che hanno parlato pubblicamente delle molestie subite. Chris Noth e Sarah Jessica Parker sono così passati dall'essere Carrie e Mr. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Così Chris Noth racconta, senza filtri, la delusione vissuta dopo le accuse di aggressione sessuale che lo hanno travolto nel 2021. All'epoca, Sarah Jessica Parker