Ieri, Chivu ha partecipato a un incontro presso la sede dell’Inter, alla presenza di rappresentanti di Oaktree. L’incontro ha avuto come obiettivo principale la discussione di temi legati alla gestione e alle strategie future del club, con un focus sulle opportunità di investimento e sviluppo. La riunione si inserisce nel percorso di dialogo tra le parti per approfondire collaborazioni e progetti in corso.

Inter News 24 Chivu ha partecipato ad un incontro nella sede dell’Inter nella giornata di ieri in cui erano presenti anche esponenti di Oaktree. Il futuro dell’ Inter si pianifica non solo sul rettangolo verde, ma anche, e soprattutto, nelle stanze del potere di Viale della Liberazione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la giornata di ieri è stata segnata da un vertice di alto profilo che ha visto protagonisti i vertici societari, la proprietà e una figura tecnica di riferimento per la storia recente del club. Un incontro tra campo e finanza. Presso la sede nerazzurra è andato in scena un summit che ha visto la partecipazione di Cristian Chivu, l’ex difensore romeno protagonista del Triplete e attuale allenatore della formazione Primavera, della dirigenza interista e di alcuni esponenti di spicco del fondo Oaktree. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu in sede, incontro con Oaktree nella giornata di ieri: qual è stato il focus del discorso?

Chivu, summit con Marotta e Oaktree. Mercato, tutti i nomi nella lista dell'Inter per gennaioL’Inter si è riunita presso il quartier generale nerazzurro con Marotta, Oaktree e Katherine Ralph per affrontare il mercato di gennaio.

Processo di Biscardi 2026: ieri sera focus su VAR, Allegri e ChivuNella puntata di ieri del Processo di Biscardi 202526, si è discusso di temi attuali come il VAR, le scelte di Allegri e l’impatto di Chivu nel calcio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Chivu difende la prova dell'Inter e rimarca la differenza tra Premier e Serie A; Di Marzio svela: Inter, oggi incontro di mercato Chivu-dirigenti: possibile tentativo per…; Inter, derby di Premier per Frattesi: Bournemouth avanti sul Nottingham Forest. Gala su Calhanoglu, arriva un secco no; L’Inter crolla a San Siro, Gabriel Jesus show e tris Arsenal: Arteta suona la 7ª sinfonia, Chivu ko.

Chivu incontra Oaktree in sede: mercato e non soloLa Gazzetta dello Sport conferma l’incontro avvenuto in sede con la presenza di Cristian Chivu, chiamato dai dirigenti di Oaktree. Al vertice hanno partecipato anche Katherine Ralph, manager di riferi ... passioneinter.com

GdS - Chivu in sede: c'è l'identikit dell'esterno. Offerti Molina e Meunier, saluta Luis Henrique?Anche la Gazzetta dello Sport conferma il meeting in sede ieri al quale ha partecipato anche Cristian Chivu, invitato dai dirigenti di Oaktree. Presenti, ovviamente, anche Katherine Ralph, la top mana ... msn.com

GdS - #Chivu in sede: c'è l'identikit dell'esterno. Offerti #Molina e #Meunier, saluta Luis #Henrique x.com

Inter, punto mercato in sede: focus sulla fascia destra Nelle ultime ore Cristian Chivu è stato in sede per un incontro con la dirigenza nerazzurra per fare il punto sul mercato. Si è trattato di una normale riunione operativa, ma il tema è chiaro: l’Inter sta valuta - facebook.com facebook