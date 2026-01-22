Chiusa via Lorenzo da Viterbo | il motivo

Giovedì 22 gennaio, via Lorenzo da Viterbo sarà chiusa al traffico dalle 7:30 alle 17:00, nel tratto tra via del Massaro e piazza Crispi. La chiusura temporanea, prevista per circa dieci ore, è dovuta a lavori di manutenzione o interventi tecnici. Si consiglia di pianificare gli spostamenti alternative, rispettando le indicazioni e i divieti temporanei per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività.

Via Lorenzo da Viterbo chiusa giovedì 22 gennaio. Il divieto di transito veicolare è scattato alle 7,30 e durerà per circa dieci ore, fino alle 17, nel tratto compreso tra via del Massaro e piazza Crispi. Stop alle auto, mentre per i pedoni sono stati realizzati dei percorsi alternativi in.

