Chiusa a Torre del Greco autocarrozzeria priva di autorizzazioni

A Torre del Greco, un’autocarrozzeria è stata chiusa per mancanza di autorizzazioni. La verifica delle autorizzazioni è fondamentale per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei servizi offerti. La chiusura temporanea evidenzia l’importanza di operare in conformità con le regole vigenti nel settore delle autoriparazioni. È consigliabile rivolgersi a strutture certificate e autorizzate per assicurare interventi affidabili e conformi alla legge.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era priva di autorizzazioni: per questo motivo un’autocarrozzeria è stata chiusa a Torre del Greco. Ad eseguire l’intervento la locale Guardia Costiera che, nell’ambito dell’attività di vigilanza del territorio, ha accertato la presenza dell’officina risultata completamente abusiva. Dalle verifiche effettuate sarebbe infatti emerso che la carrozzeria, già operativa da alcuni anni, sarebbe stata completamente priva delle previste autorizzazioni rilasciate in materia amministrativa ed ambientale, necessarie per la gestione dei rifiuti prodotti dalla riparazione delle vetture, oltre che di quelle relative all’immissione in fogna dei reflui, i quali sarebbero finiti nelle condotte fognarie senza alcun preventivo trattamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Chiusa a Torre del Greco autocarrozzeria priva di autorizzazioni Leggi anche: Incidente a Torre del Greco, morto un poliziotto Leggi anche: Oggi i funerali del poliziotto Aniello Scarpati, travolto a Torre del Greco. Convalidato l’arresto del 28enne accusato di omicidio stradale La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Torre del Greco, il senso unico dell’ingorgo: la strada che fa impazzire anche Google; Chiusura della sede di via Val della Torre 138/A giovedì 22 gennaio; Un chilo di esplosivo per abbattere una torre piezometrica: gli effetti sul traffico; Ancora problemi per le Torri di Sestriere: dopo la chiusura della Rossa, disposta la capienza limitata per la Bianca. Chiusa a Torre del Greco autocarrozzeria priva di autorizzazioniEra priva di autorizzazioni: per questo motivo un'autocarrozzeria è stata chiusa a Torre del Greco. Ad eseguire l'intervento la locale Guardia Costiera che, nell'ambito dell'attività di vigilanza del ... ansa.it Autocarrozzeria abusiva e inquietante sequestra dalla Guardia Costiera a Torre del GrecoTORRE DEL GRECO. Era priva di autorizzazioni: per questo motivo un'autocarrozzeria è stata chiusa a Torre del Greco. Ad ... msn.com Disposta la capienza limitata per la Torre Bianca a causa di questioni di sicurezza. La Rossa era stata chiusa facebook Sestriere, effetto Constellation: dopo l’hotel Torre rossa chiusa anche la discoteca Tabata x.com

