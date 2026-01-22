Torrcaffé, torrefazione storica di Bibbiano fondata nel 1960 e trasferitasi a Montechiarugolo nel 2021, si distingue per l’innovazione nel settore del caffè. Al Sigep 2026 di Rimini, ha ricevuto il riconoscimento ai

Il Sigep 2026 di Rimini consacra Torrcaffè tra i protagonisti dell’innovazione alimentare globale. La storica torrefazione, nata a Barco di Bibbiano nel 1960, "rinata" nel 2009 e trasferitasi a Montechiarugolo nel 2021 in piena pandemia con una scommessa vincente, ha trionfato ai prestigiosi "Lorenzo Cagnoni Innovation Awards" proprio nel debutto alla kermesse riminese. La giuria internazionale ha premiato "Barriqo", un prodotto che ridefinisce i confini dell’espresso artigianale, inserendolo tra le eccellenze nella categoria Ingredients & Semi-Finished Goods. Il successo di Torrcaffè risiede nella capacità di traghettare una tradizione antica verso la sperimentazione pura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chicchi stagionati nel ciliegio. Torrcaffé premiata al Sipeg

Leggi anche: Regionali 2025, Schlein: “Premiata la linea unitaria, pronti al governo nel 2027”

Leggi anche: L'aps 'Lavori in corso' premiata al Maggio dei Libri 2025: riconoscimento per lo Spazio Giallo nel carcere di Foggia

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Chicchi stagionati nel ciliegio. Torrcaffé premiata al Sipeg.

Il formaggio non è essenziale per i criceti. Può essere dato solo come “snack occasionale, in quantità minime e scegliendo formaggi stagionati e poveri di lattosio”. I criceti possono mangiare il formaggio, ma non è un cibo di cui hanno bisogno ogni giorno. La l - facebook.com facebook