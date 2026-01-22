Massimo Giletti ha rivelato di possedere un documento importante legato al delitto di Garlasco, che riguarda Chiara Poggi e Alberto Stasi. La notizia ha suscitato interesse e attenzione, poiché potrebbe offrire nuovi elementi sulla vicenda. In questo contesto, si approfondiscono i dettagli del caso e le implicazioni di questa scoperta, nel rispetto della delicatezza di una vicenda ancora aperta.

Massimo Giletti ha annunciato nei giorni scorsi uno scoop riguardante il delitto di Garlasco, sottolineando di avere tra le mani un “documento delicato” in grado di fare luce sul rapporto tra Chiara Poggi e Alberto Stasi. Si tratta di una chat privata tra i due fidanzati, datata 17 settembre 2006, meno di un anno prima della tragica morte della ragazza avvenuta il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l’omicidio. La vicenda è tornata sotto i riflettori dopo che, circa un anno fa, è stato indagato anche Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Chiara Poggi e Stasi, la chat a luci rosse irrompe da Giletti

Chiara Poggi e Alberto Stasi, la chat a luci rosse irrompe da GilettiChiara Poggi e Alberto Stasi tornano al centro dell’attenzione con nuove rivelazioni emerse attraverso una chat a luci rosse, che hanno fatto irruzione nell’attualità.

Garlasco, le chat fra Chiara Poggi e Alberto Stasi svelate e i dubbi sul presunto movente legato ai film pornoA Garlasco emergono nuove conversazioni tra Chiara Poggi e Alberto Stasi, che rivelano dettagli sulla loro relazione e possibili motivazioni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Garlasco, ora è battaglia sui pc: perizie e controperizie su quelli di Stasi e di Chiara Poggi; Legali Poggi: 'C'è la certezza che Chiara vide i file di Stasi'; Delitto di Garlasco, nuova perizia: Chiara Poggi aggredita in cucina. Le ultime notizie; Quarto Grado: Caso Garlasco: le analisi sul PC di Alberto Stasi Video.

Garlasco in Tv, scontro Poggi-Stasi: le chat di Chiara che ribaltano tuttoContinua il botta e risposta tra i consulenti dei Poggi e gli avvocati di Alberto Stasi: le conversazioni tra quest’ultimo e la vittima svelano un’altra verità ... libero.it

Garlasco, è battaglia sui computer. La difesa di Stasi: L’unico pc che può parlare è quello di ChiaraIl computer di Chiara Poggi può veramente raccontare qualcosa di nuovo? La difesa di Stasi chiede che venga rianalizzato, se necessario anche in incidente probatorio ... dire.it

#Garlasco, l'analisi dei capelli trovati nel bagno di Chiara Poggi "non ci sono più" #Mattino5 x.com

#ignotox Garlasco, la difesa di Stasi: “Analizzare il computer di Chiara Poggi, non quello di Stasi” - facebook.com facebook