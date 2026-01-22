Chiara Ferragni torna a lavorare con Guess dopo il proscioglimento. Dopo aver affrontato un procedimento giudiziario, la influencer si sente più serena e pronta a riprendere la sua attività nel settore della moda. Con la sua partecipazione alla nuova campagna pubblicitaria globale, Ferragni conferma il suo ruolo come volto strategico del brand, sottolineando un ritorno alla normalità e alla collaborazione professionale.

Uscita dalle aule piuttosto austere del tribunale di Milano, Chiara Ferragni si rituffa nella moda, sentendosi "più libera, serena e consapevole", dice in occasione del lancio della campagna pubblicitaria globale di Guess, di cui lei è il nuovo luminoso volto. Libera sicuramente, anzi prosciolta, dall’incubo del "Pandoro gate" e dalla accusa di truffa aggravata che l’ha tenuta inchiodata per due anni a un esito processuale non proprio scontato; serena e consapevole pure, soprattutto del fatto che la sua ascesa o discesa ora la decideranno di nuovo solo i follower, in fondo ne ha persi solo poco più di due milioni su 38 complessivi che le sono rimasti fedeli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Chiara Ferragni. Ricomincia da Guess dopo il proscioglimento

Chiara Ferragni riparte da Guess: ecco la prima campagna dopo il proscioglimento

Chiara Ferragni dopo il proscioglimento: è il nuovo volto di Guess

