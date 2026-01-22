Chi vorresti licenziare? Il questionario ai dipendenti di un’azienda trevigiana La Fiom | Gioco crudele indignati e sconcertati

Un questionario rivolto ai dipendenti della Bluergo di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, ha sollevato polemiche per alcune domande ritenute molto invasive. Tra queste, quella su chi vorrebbero licenziare o lasciare a casa. La Fiom ha espresso indignazione, definendo il sondaggio un comportamento crudele e inappropriato, che mette in discussione il rispetto e la sensibilità nei confronti dei lavoratori.

"Chi vorresti lasciare a casa?". Questa una delle domande del questionario distribuito ai lavoratori della Bluergo di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, alla vigilia di Natale. L'azienda – che produce componenti elettrici – ha una sessantina di addetti. Tra le domande, una chiede di indicare criteri per esclusioni " eventuali ". Recita così: "Nel caso ritenessi utile procedere subito alla riduzione del personale, o per altri motivi si debba comunque procedere in quel senso, con quali criteri ritieni debbano essere scelte le persone da lasciare a casa?". Per decidere chi licenziare si sceglie tra cinque opzioni.

