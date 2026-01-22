Chi può essere il nuovo Valentino | Ma nessuno sarà come lui gli stilisti ora durano come gli yogurt

Negli ultimi mesi, l’Italia ha perso due figure simbolo della moda, Armani e Valentino, figure che hanno contribuito a definire il prestigio del nostro stile nel mondo. Con la loro scomparsa, si apre una riflessione sul futuro del settore e su chi possa essere il prossimo a rappresentare il Made in Italy. Tuttavia, nessuno potrà davvero eguagliare l’eredità di questi grandi maestri, i cui nomi rimarranno indelebili nella storia della moda.

