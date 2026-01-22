Chi può essere il nuovo Valentino | Ma nessuno sarà come lui gli stilisti ora durano come gli yogurt
Negli ultimi mesi, l’Italia ha perso due figure simbolo della moda, Armani e Valentino, figure che hanno contribuito a definire il prestigio del nostro stile nel mondo. Con la loro scomparsa, si apre una riflessione sul futuro del settore e su chi possa essere il prossimo a rappresentare il Made in Italy. Tuttavia, nessuno potrà davvero eguagliare l’eredità di questi grandi maestri, i cui nomi rimarranno indelebili nella storia della moda.
Armani a settembre, Valentino a gennaio. In quattro mesi il nostro Paese ha perso due artisti, due simboli del made in Italy: il "re" e "l'ultimo imperatore" della moda, come sono stati ribattezzati. Sono scomparsi nel periodo della fashion week, come a voler marcare un passaggio di testimone.🔗 Leggi su Today.it
Morto Valentino: quella foto del 1985 con gli stilisti-mito del Made in Italy. Chi c’era e perché è storicaIl 19 gennaio 2026 segna il ricordo di un’immagine storica risalente al 1985, quando Adriana Mulassano fotografò i principali stilisti italiani del Made in Italy.
