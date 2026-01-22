Chi ha ucciso Yara? Io dico che… Bossetti shock da Porta a Porta Ha parlato

Massimo Bossetti ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni durante un’intervista a Porta a Porta, aprendo un confronto sul caso Yara Gambirasio. Le sue parole, pronunciate dal carcere, rappresentano un’ulteriore tappa in un procedimento giudiziario che ha suscitato grande attenzione. In questo testo, si analizzeranno le sue affermazioni e il contesto in cui sono state espresse, rispettando un approccio sobrio e obiettivo.

Il silenzio del carcere si rompe ancora una volta per dare spazio alla voce di Massimo Bossetti, l’uomo condannato in via definitiva all’ergastolo per uno dei delitti più atroci della cronaca italiana: l’omicidio di Yara Gambirasio. In un’intervista esclusiva concessa a Porta a Porta, l’ex carpentiere di Mapello torna a proclamare con forza la sua totale estraneità ai fatti, sfidando direttamente l’impianto accusatorio che lo ha portato dietro le sbarre. Con uno sguardo fermo e parole cariche di tensione, ha ribadito: “Io so di avere la coscienza interiore più pulita. So di essere innocente, so di non aver commesso questo orribile, orrendo delitto e posso viaggiare a testa alta per guardare dritto negli occhi le persone”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

L'intervista di Bruno Vespa a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate e condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha suscitato attenzione.

Nell'intervista condotta da Bruno Vespa, Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate e condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, si è espresso riguardo alle accuse e alle sue ricerche online.

