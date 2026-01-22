chi era riccardo mirarchi attivista del m5s e studente morto sugli sci a courmayeur

Riccardo Mirarchi, giovane attivista del Movimento 5 Stelle e studente di 20 anni, è deceduto ieri pomeriggio in un incidente sugli sci a Courmayeur. La sua morte ha suscitato dolore e cordoglio tra amici e conoscenti. Mirarchi era noto per il suo impegno civico e politico, e la tragica perdita rappresenta un momento di riflessione sulla sicurezza in montagna e sulla vita giovanile.

Si chiamava Riccardo Mirarchi il giovane di vent’anni la cui vita si è tragicamente spenta ieri pomeriggio. La notizia ha sconvolto amici, familiari e comunità universitaria, lasciando un vuoto profondo in chi lo conosceva e stimava. Riccardo era una figura molto attiva nel sociale e nella politica giovanile, con interessi che spaziavano dagli studi universitari alle attività associative, dimostrando una passione viva e precoce per la vita pubblica. Leggi anche: Sci, grave incidente per Franzoso: trauma cranico e coma in Cile Oltre alla sua attività politica, il giovane era impegnato negli studi universitari presso la Luiss, dove seguiva corsi di Filosofia ed Economia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Chi era Riccardo Mirarchi, attivista del M5s e studente morto in un incidente sugli sci a CourmayeurRiccardo Mirarchi, giovane attivista del Movimento 5 Stelle e studente alla Luiss, è morto in un incidente sugli sci a Courmayeur.

Riccardo Mirarchi, chi era il 20enne romano morto in vacanza a Courmayeur: l'incidente con gli sci davanti alla fidanzataRiccardo Mirarchi, giovane romano di 20 anni, ha perso la vita mercoledì 21 gennaio a Courmayeur a causa di un incidente sciistico.

Riccardo Mirarchi ci ha lasciati. Era fortemente impegnato a completare i suoi studi universitari per inseguire i suoi sogni. Ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese. Lo abbiamo avuto al fianco, in prima fila, nelle nostre battaglie polit - facebook.com facebook

