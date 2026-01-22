Chi è Virginia Stablum velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram

Virginia Stablum è una delle veline di Striscia la Notizia, programma televisivo italiano. Nata nel 1995, ha conquistato il pubblico grazie alla sua professionalità e simpatia. È presente sui social media, tra cui Instagram, dove condivide aspetti della sua vita e della sua carriera. Per ulteriori dettagli su età e attività online, si può consultare l’articolo di Novella 2000 dedicato a Virginia Stablum.

Già nota nel mondo dello spettacolo, nel 2026 figura tra le veline di Striscia la Notizia: ecco chi è Virginia Stablum. Conosciamola attraverso alcune curiosità sul suo conto come l’età, il fidanzato, la carriera e Instagram dove seguirla. Presentiamo subito una delle veline di Striscia la Notizia. Quanti anni ha Virginia Stablum e dov’è nata? Qual è la sua altezza? La modella è nata a Trento il 17 febbraio 1998 e la sua età è di 27 anni ed è del segno dell’Acquario. La sua altezza corrisponde a 1 metro e 75 centimetri. Quali sono le origini di Virginia Stablum? Dalla biografia sappiamo che ha origini tedesche da parte della nonna materna e nigeriane da parte della nonna paterna. 🔗 Leggi su Novella2000.it

