Susanna Biondo, moglie di Fiorello dal 2003, con cui ha avuto una figlia, Angelica, nel 2006. La coppia condivide un rapporto solido e discreto, mantenendo la propria vita privata lontana dai riflettori. La loro relazione si basa sulla collaborazione e il rispetto reciproco, elementi che hanno contribuito a rafforzare il loro legame nel corso degli anni.

Susanna Biondo è la moglie di Fiorello: i due sono convolati a nozze nel 2003 e tre anni dopo sono diventati genitori di Angelica. Chi è la moglie di Fiorello: il primo incontro. Stasera lo showman riceverà un Tapiro D’oro nel corso della prima puntata della nuova edizione di Striscia La Notizia, in onda dalle 21:40 su Canale 5. Dopo aver raggiunto il successo con il Karaoke nell’access time di Italia 1, Fiorello diventa uno dei volti principali del piccolo schermo e del gossip per le sue love story precedenti che hanno infiammato la cronaca rosa nazionale. Nel 1996 dietro le quinte del programma che ha fatto cantare le piazze del paese, il conduttore incontra Susanna Biondo, ragazza che lavora nell’azienda del padre nel settore post produzione del doppiaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Susanna la moglie di Fiorello: “Il nostro segreto è fare tutto insieme”

Leggi anche: Chi era l’ex moglie di Nicola Pietrangeli, Susanna Artero

Chi è Cini Liguori, la moglie di Davide Mengacci: “Il segreto è vedersi poco”Cini Liguori, moglie del noto conduttore Davide Mengacci, è una regista con oltre quarant’anni di relazione con lui.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: New entry di Affari Tuoi del 20 gennaio 2026: chi è Susanna dall’Abruzzo; Faenza, è morta Susanna Sagrini. Per 35 anni aveva gestito il Bar Ritocchino; Lavoro nella pizzeria di famiglia: Susanna, da Montesilvano, è la nuova pacchista abruzzese di Affari tuoi; Edoardo Vianello: Dopo la morte di mia figlia Susanna, il rapporto con mio nipote Gianlorenzo si è rotto. Non capisco questo...

Chi è Susanna la moglie di Fiorello: Il nostro segreto è fare tutto insiemeSusanna Biondo è la moglie di Fiorello: i due sono convolati a nozze nel ... msn.com

Chi è Susanna Masini, la sorella minore del cantante Marco MasiniSusanna Masini è nota per essere la sorella ed il principale punto di riferimento affettivo di Marco Masini, dopo la perdita della madre. donnaglamour.it

Momento imperdibile a La Pennicanza! Si parla delle donne più belle del mondo… e Fiorello non ha dubbi: “La donna più bella del mondo è mia moglie, Susanna.” Poi guarda Biggio e gli dice: “L’hai vista bene” La risposta di Biggio è da ma - facebook.com facebook