Chi è Nausica Marasca velina di Striscia la Notizia? Età e Instagram

Nausica Marasca è una delle veline di Striscia la Notizia. Nata nel 1999, ha conquistato il pubblico per il suo talento e la sua presenza sul palco. Sul suo profilo Instagram condivide momenti della sua vita e della carriera. Per scoprire di più su età, carriera e aggiornamenti, si può consultare l’articolo pubblicato da Novella 2000.

Ha già ricoperto il ruolo di velina bionda nel 20242025 a Striscia la Notizia e la ritroviamo nella trasmissione ancora nel 2026: conosciamo chi è Nausica Marasca tra età, origini, fidanzato e Instagram. Nome e Cognome: Nausica MarascaData di nascita: 2004Luogo di nascita: CampobassoEtà: 22 anniFidanzato: Informazione non disponibile Tatuaggi: Nausica ha dei tatuaggi sul suo corpoProfilo Instagram: @nausicamarasca Iniziamo dalla biografia per conoscere le origini, quanti anni ha e qual è la data di nascita di Nausica Marasca, velina di Striscia la Notizia. Non abbiamo la data di nascita esatta, ma sappiamo che la sua età è di 22 anni, quindi dovrebbe essere nata nel 2004 a Campobasso. 🔗 Leggi su Novella2000.it

«Aspiro a diventare attrice e sogno di recitare sul grande schermo. » Così si racconta Nausica Marasca, la bionda velina che ha conquistato il pubblico di Striscia la Notizia nelle stagioni 2024/2025 e che ritroviamo confermata anche nel 2026. Nata a Campob - facebook.com facebook