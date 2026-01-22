Martino Iacchetti, figlio di Enzo Iacchetti e Roberta, ha scelto di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo. Nonostante la carriera nel settore, Enzo descrive il suo carattere come malinconico, differenziandosi dall’immagine pubblica di comico. La loro relazione e il percorso professionale di Martino sono stati oggetto di interesse, offrendo uno sguardo sulla vita privata di una figura nota nel panorama italiano.

Dal matrimonio con l’ex moglie Roberta è arrivato Martino, unico figlio di Enzo Iacchetti, che ha seguito le orme del padre lavorando nel mondo dello spettacolo. Chi è il figlio di Enzo Iacchetti e cosa fa nella vita. Stasera il comico sarà alla conduzione della nuova edizione di Striscia La Notizia, in prima serata su Canale 5. Nato nel 1986, sin dai tempi dal liceo Martino nutre la passione per lo spettacolo, trasmessa da padre, entrando a far parte de La compagnia di Luino, portando in scena più volte a Varese e provincia i musical Grease e The Rocky Horror Show. Conclusi gli studi frequenta dal 2006 frequenta il triennio di recitazione presso la Scuola di Quelli di Grock a Milano e dei corsi di doppiaggio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Martino, il figlio di Enzo Iacchetti: “Mio padre non è un comico, è malinconico dentro”

Leggi anche: Chi è l’ex marito di Edwige Fenech, Luciano Martino: “No, non è lui il padre di mio figlio, né Fabio Testi”

Leggi anche: Sapete che Enzo Iacchetti sta per diventare nonno? Il figlio aspetta una bambina!

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Chi sono e cosa fanno Adelaide e Davide, i fratelli di Stefano De Martino; Chi sono e cosa fanno i fratelli di Stefano De Martino; Chi era Enrico De Martino, il padre che ha creduto nei sogni del figlio Stefano; Enrico De Martino, chi era il papà di Stefano: l’addio al ballo, la malattia e il grande 'no' al figlio.

Chi è Davide, il fratello di Stefano De MartinoDavide De Martino è il fratello minore di Stefano, legatissimo a tutta la sua famiglia. dilei.it

De Martino, chi era il papà Enrico: l’addio al ballo e la malattiaScomparso all'età di 61 anni, il padre del conduttore ha dovuto abbandonare la sua carriera da ballerino a soli 25 anni. Solo più tardi si è riconciliato con il figlio. libero.it

Anche Belén Rodriguez è arrivata a Napoli, per partecipare ai funerali di Enrico, padre di Stefano D Martino. Con lei anche il figlio Santiago, primo nipote del 61enne. La showgirl è apparsa “sopraffatta dalle lacrime”. - facebook.com facebook