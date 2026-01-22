Chi è Martina Miliddi la nuova ballerina di Affari tuoi

Martina Miliddi è una giovane ballerina italiana, recentemente entrata nel cast di Affari Tuoi. La sua presenza ha suscitato curiosità tra il pubblico, anche a causa di un episodio divertente in cui, durante le riprese, si scherzò sul suo ruolo, con un riferimento a Herbert Ballerina. Con un percorso di formazione nel mondo della danza, Martina si sta affermando nel panorama televisivo italiano, portando con sé talento e professionalità.

In studio sembrava solo una battuta per rompere il ghiaccio. “Avevo chiesto una ballerina alla Rai ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina. Adesso che lui non c’è, è arrivata una ballerina”, ha detto Stefano De Martino ad Affari tuoi. Una frase ironica, ma anche l’annuncio ufficiale di un nuovo volto destinato a farsi notare dal pubblico del preserale Rai. Pochi secondi dopo, la curiosità dei telespettatori ha trovato risposta: sul palco del popolare gioco a premi di Rai 1 è arrivata Martina Miliddi, cagliaritana classe 2000. È lei a raccogliere idealmente l’eredità lasciata da Herbert Ballerina e a portare nel programma, come ha sottolineato il conduttore, “una vera ballerina”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

