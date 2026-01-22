Chi è Martina Miliddi la new entry di Affari Tuoi che sostituisce per ora Herbert Ballerina

Martina Miliddi si unisce temporaneamente al cast di Affari Tuoi, sostituendo Herbert Ballerina. La ballerina e influencer italiana debutta nel programma di Rai 1 accanto a Stefano De Martino, portando la sua esperienza nel mondo dello spettacolo. La sua presenza rappresenta un'inedita collaborazione che arricchisce la trasmissione, offrendo agli spettatori una nuova dinamica di intrattenimento.

Roma, 22 gennaio 2026 – Con l’assenza improvvisa di Herbert Ballerina da Affari Tuoi, il pubblico di Rai 1 ha notato una nuova presenza al fianco di Stefano De Martino: Martina Miliddi. Ballerina professionista, già conosciuta dal grande pubblico grazie ad Amici, Miliddi è stata chiamata a sostituire temporaneamente uno dei volti più riconoscibili del programma, portando sul palco un’energia diversa ma altrettanto televisiva. Dal palco di ‘Amici’ al grande pubblico. Martina Miliddi è una ballerina originaria di Cagliari, classe 1999, diventata nota al grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2020. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Herbert Ballerina non è presente attualmente nel programma Affari tuoi a causa di motivi personali.

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici, torna in televisione come ospite ad Affari Tuoi.

