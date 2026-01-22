Chi è l'orso del sole il più piccolo del mondo

L’orso del sole, o orso malese, è la più piccola specie di orso al mondo, presente nelle foreste del Sud-est asiatico. Caratterizzato da una macchia gialla sul petto, questa specie è minacciata dalla perdita del suo habitat naturale. La sua presenza rappresenta un’importante componente della biodiversità della regione e richiede attenzione per la sua conservazione.

L'orso del sole o orso malese (Helarctos malayanus) è il più piccolo orso del mondo, vive nelle foreste del Sud-est asiatico, si riconosce per la macchia gialla sul petto ed è una specie minacciata di estinzione.

